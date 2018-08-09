  • الخميس 09 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر09:08 م
بحث متقدم
إبراهيم منير

هاجم «إبراهيم منير».. فرفضه والد العروس: «عاوز يتربي»

إيهود باراك

إيهود باراك: عرضنا على مصر احتلال غزة

ميدو

شرط«الجبلاية» للموافقة على تدريب «ميدو» المنتخب

قصف مبنى الجالية المصرية بغزة

أول تعليق على قصف مبنى الجالية المصرية بغزة

اللواء إبراهيم عبدالعاطي رئيس حي الهرم المتهم بالرشوة

وقف ابن رئيس حي الهرم عن العمل بالشرطة

حلا شيحا

هل تستجيب «حلا شيحة» لنداء ابنة «خيرت الشاطر»؟

قوافل أزهرية

الأزهر على خط النار.. قوافل دينية بالمناطق الحدودية الملتهبة

الجاسوس علي العطفي

قصة جاسوس إسرائيلي في قصر الرئيس

البنك المركزي المصري

حقيقة الحجز على أموال المودعين مقابل الضريبة العقارية

عمرو الليثي

عمرو الليثي يغادر قناة «الحياة»

مصرع وإصابة 12 شخصًا إثر تصادم 3 سيارات بالبحيرة

قضايا وحوادث

حادث
صورة أرشيفية

مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

إصابة 3 أشخاص فى حادث مروع بمحور المشير طنطاوى

#

تفاصيل مصرع وإصابة 40 شخصًا في حادث تصادم بالمنيا

#

مقتل اثنين في حادث دهس بكندا

#

إصابة 18 شخصًا في تصادم سيارتين بالشرقية

الاجهزة الامنية

البحيرة

مصرع ربة منزل

اصابة 11 شخص

تصادم 3 سيارات

لقيت ربة منزل مصرعها، وأصيب 11 آخرون بكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، مساء اليوم الخميس، إثر وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات ملاكي بالطريق الدولي الساحلي بنطاق مركز شرطة إدكو بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى رشيد العام.

البداية كانت عندما تلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة إخطارًا من العميد أشرف عوض مأمور مركز شرطة رشيد، من المستشفى العام بوصول، سناء فتحي عطا، 45 عامًا، لقيت مصرعها، وإصابة كلّ من «محمد سلامة فهمي، 30 عامًا، ونور الهدي فرج فتوح، 19 عامًا، وسارة السيد عطا، 18 عامًا، وعبد الرحيم فرج فتوح، 11 عامًا، ورحمة السيد، 18 عامًا، وأحمد فرج فتوح، 27 عامًا، ونورين صالح، سنتان، وجميعهم من محافظة كفر الشيخ.

كما أصيب كل من «هدى أحمد البطراوي، 32 عامًا، ومازن محمد سلامة، عمره عام، ورحاب السيد الفضالي، 22 عامًا، وإبراهيم مرشدي صالح، 35 عامًا»، مقيمين بمركز المحمودية، مصابين بكسور وجروح ونزيف بالمخ.

 وكشف تحريات المباحث أن الحادث نتيجة تصادم بين 3 سيارات ملاكي بالطريق الدولي الساحلي بنطاق مركز شرطة إدكو.

 حرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أزمة مصر أعمق من الحاكم والحكومة

جمال سلطان

السيرة الذاتية لسياف عربي!

محمود سلطان

لا تتوجع.. أو غور من البلد!

فراج إسماعيل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (3)

عبد العزيز محمد قاسم

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي

(مواصفات التعليم الذى تحلم به بلادى)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» وزير الدفاع يشهد الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من المعاهد الصحية
» عمرو الليثي يغادر قناة «الحياة»
» "كلوب" محروم من التصويت لصلاح بجائزة "يويفا"
» مصرع وإصابة 12 شخصًا إثر تصادم 3 سيارات بالبحيرة
» للمرة الثانية.. القضاء الفرنسي يرفض إطلاق سراح حفيد البنا
» شاب يخنق والدة صديقه حتى الموت بعد معاشرتها جنسيًا
» فنانون يتخلون عن ديانتهم من أجل الزواج
» مدريد يقيم مباراة تكريم لرونالدو
» ضبط موظفين بشركة إسكان سهلوا الاستيلاء على 18 مليون جنيه
» صلاح ينافس «ميسي ورونالدو» على الأفضل بالشامبيونزليج
» إسرائيل تستهدف مبنى الجالية المصرية بغزة

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • فجر

    03:51 ص

  • فجر

    03:50

  • شروق

    05:22

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:49

  • عشاء

    20:19

من الى
محمد حسين يعقوب
مصنع مخدرات
د. محمد عمارة
قطار
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال