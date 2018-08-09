» مصرع وإصابة 12 شخصًا إثر تصادم 3 سيارات بالبحيرة

09 أغسطس 2018 - 07:48 م

لقيت ربة منزل مصرعها، وأصيب 11 آخرون بكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، مساء اليوم الخميس، إثر وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات ملاكي بالطريق الدولي الساحلي بنطاق مركز شرطة إدكو بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى رشيد العام.

البداية كانت عندما تلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة إخطارًا من العميد أشرف عوض مأمور مركز شرطة رشيد، من المستشفى العام بوصول، سناء فتحي عطا، 45 عامًا، لقيت مصرعها، وإصابة كلّ من «محمد سلامة فهمي، 30 عامًا، ونور الهدي فرج فتوح، 19 عامًا، وسارة السيد عطا، 18 عامًا، وعبد الرحيم فرج فتوح، 11 عامًا، ورحمة السيد، 18 عامًا، وأحمد فرج فتوح، 27 عامًا، ونورين صالح، سنتان، وجميعهم من محافظة كفر الشيخ.

كما أصيب كل من «هدى أحمد البطراوي، 32 عامًا، ومازن محمد سلامة، عمره عام، ورحاب السيد الفضالي، 22 عامًا، وإبراهيم مرشدي صالح، 35 عامًا»، مقيمين بمركز المحمودية، مصابين بكسور وجروح ونزيف بالمخ.

وكشف تحريات المباحث أن الحادث نتيجة تصادم بين 3 سيارات ملاكي بالطريق الدولي الساحلي بنطاق مركز شرطة إدكو.

حرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



