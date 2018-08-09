» "كلوب" محروم من التصويت لصلاح بجائزة "يويفا"

09 أغسطس 2018 - 07:51 م

كشف الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا" عن لوائح اختيار الفائزين بجوائز مسابقة دوري ابطال اوروبا موسم 2017 – 2018 والتى توج بلقبها ريال مدريد الإسبانى على حساب ليفربول الإنجليزى.

وأضاف أن لوائح اختيار اللاعبين الفائزين بجوائز الأفضل فى مسابقة دورى أبطال أوروبا تمنع المدربين من التصويت للاعبين من نفس أنديتهم، وبالتالى لن يتمكن يورجن كلوب، المدير الفنى لنادى ليفربول، من التصويت للنجم المصرى محمد صلاح

وذكر الموقع الرسمى للاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، أن مدربى الأندية الـ32 التى شاركت فى دور المجموعات بالنسخة الماضية من مسابقة دورى أبطال أوروبا سيشاركون فى التصويت لاختيار الفائزين، بجانب 55 صحفيًا من الاتحادات الأعضاء "اليويفا".

وينافس النجم المصرى كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد الإسبانى السابق ويوفنتوس الإيطالى الحالى، وليونيل ميسى نجم برشلونة الإسبانى، على الفوز بجائزة أفضل مهاجم فى دورى أبطال أوروبا موسم 2017.