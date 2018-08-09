أول تعليق على قصف مبنى الجالية المصرية بغزة

09 أغسطس 2018 - 08:00 م

أكد رئيس الجالية المصرية بغزة عادل عبد الرحمن، أنه لم يصب أي مصري من أبناء الجالية في قطاع غزة، خلال استهداف دولة الاحتلال الإسرائيلي لمبنى «سعيد المسحال» الثقافي.

وقال «عبد الرحمن»، إن المقر الثقافي الذي قصفه الاحتلال بغزة والذي يقدم الخدمات لآلاف الأمهات المصريات تم تدميره بطريقة بشعة وعنجهية.

وأضاف لوكالة "شهاب" الفلسطينية للأنباء، «مركز المسحال الثقافي الذي قصفه الاحتلال يضم ثاني أكبر مسرح في قطاع غزة وبه مكتب يخدم الجالية المصرية في قطاع غزة».

وتابع: «نحن في حالة صدمة، مبنى المسحال الثقافي يحمل رسالة ثقافة وسلام، لكن الاحتلال دمره بكل عنجهية، هذا مبنى ثقافي بحت».