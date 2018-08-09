"المصريون" تنشر شهادة محافظ الإسكندرية في رشوة سعاد الخولي

09 أغسطس 2018 - 08:53 م

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس, لشهادة الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، وذلك في قضية اتهام سعاد الخولي، نائب المحافظ السابقة، وآخرين في قضية تلقي وتقديم رشوة.

وأوضح "سلطان"، أنه فوجئ يوم الواقعة بضابط الرقابة الإدارية يخبره بأن سيتم القبض على سعاد الخولي، لاتهامها في قضية رشوة، فرد المحافظ :"اتخذ إجراءاتك".

وأجاب الشاهد عن سؤال الدفاع عن اختصاص نائب المحافظ، قائلًا: إن النائب ينوب عن المحافظ في حالة غيابه، فضلًا عن قرارات التفويض، التي أشار إلى أنها سلمها للنيابة العامة، ونفى المحافظ وجود أي "تفويضات شفهية" صدرت منه لنائبة المحافظ، قائلًا إن التفويضات تكون مكتوبة، وأن من الممكن أن يصدر المحافظ تكليفات للقيام بعمل ما يتم عرضها عليه إذا ما تم الاحتياط لتوقيعه كسلطة مختصة.

وأشار "سلطان" عن واقعة تقنين الأراضي إلى سعي الدولة لاتخاذ موقف من التعدي على أراضي الدولة، وذكر بأن المتهمة "سعاد" كانت تنوب عنه في اجتماع مجلس الوزراء في 20 مايو 2017، وذكر بأنه في الثلاثين من ذات الشهر أصدر قرارًا بتشكيل لجنة ترأسها السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأعضاء من جهات معنية، وذلك لدراسة كافة قرارات التعدي على أراضي الدولة.

وانتقل الشاهد إلى الإشارة إلى صدور قانون 144 لسنة 2017، ذاكرًا بأن ذلك القانون أوضح الآليات وطريقة طلب التقنين، فضلًا عن صدور لائحة تنفيذية تدير العملية برمتها، وعقب بالقول :"لا أعلم إن كان للخولي صلة أم لا".

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قد أحال سعاد الخولي وبقية المتهمين في القضية، إلى محكمة الجنايات أواخر شهر نوفمبر الماضي، وذلك في ختام التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة.

وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات في القضية في ضوء ما أسفرت عنه تحريات هيئة الرقابة الإدارية، وما كشفت عنه التسجيلات المأذون بها من النيابة، حيث ثبت من خلال التحقيقات واعترافات المتهمين، وأخذ المتهمة سعاد عبد الرحيم الخولي مبلغ 20 ألف جنيه، ومأكولات بقيمة 17 ألفا و250 جنيها من مالكي مشروع واحة خطاب للمأكولات البدوية مقابل إنهاء إجراءات تقنين وضع اليد على قطعة الأرض المقام عليها مباني المشروع لعدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادر لها، وكذلك إصدار رخصة التشغيل المؤقتة للمشروع وفق برنامج (مشروعك) دون توقيع غرامات عليه، وذلك بموجب محرر زوره المتهم أكرم الدقاق مدير إدارة شئون البيئة بمحافظة الإسكندرية بتحريض من المتهمة سعاد الخولي، حيث أثبت فيه عدم وجود أية مخالفات بيئية بالمشروع.