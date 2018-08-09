  • الخميس 09 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر09:05 م
بحث متقدم
إبراهيم منير

هاجم «إبراهيم منير».. فرفضه والد العروس: «عاوز يتربي»

إيهود باراك

إيهود باراك: عرضنا على مصر احتلال غزة

ميدو

شرط«الجبلاية» للموافقة على تدريب «ميدو» المنتخب

قصف مبنى الجالية المصرية بغزة

أول تعليق على قصف مبنى الجالية المصرية بغزة

اللواء إبراهيم عبدالعاطي رئيس حي الهرم المتهم بالرشوة

وقف ابن رئيس حي الهرم عن العمل بالشرطة

حلا شيحا

هل تستجيب «حلا شيحة» لنداء ابنة «خيرت الشاطر»؟

قوافل أزهرية

الأزهر على خط النار.. قوافل دينية بالمناطق الحدودية الملتهبة

الجاسوس علي العطفي

قصة جاسوس إسرائيلي في قصر الرئيس

البنك المركزي المصري

حقيقة الحجز على أموال المودعين مقابل الضريبة العقارية

عمرو الليثي

عمرو الليثي يغادر قناة «الحياة»

إيهود باراك: عرضنا على مصر احتلال غزة

آخر الأخبار

إيهود باراك
إيهود باراك

محمد محمود

أخبار متعلقة
#

إعادة فتح معبر رفح 5 أيام أسبوعيًا

#

الإعلام الإسرائيلي: مصر المنتصر الوحيد

#

صندوق النقد يمنح قرضًا لمصر بـ12 مليار دولار

#

مصر والأردن لا رغبة لديهما في الانجرار وراء «حماس»

إسرائيل

حماس

غزة

إيهود باراك

كشف إيهود باراك، وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق عن مفاوضات أجراها مع مصر وقطر والسلطة الفلسطينية في الماضي؛ تتعلق  باحتلال إسرائيل غزة، الأمر الذي قوبل بالرفض من قبل هذه الأطراف، وفق ما نقلت عنه صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، في تعقيبه على التصعيد العسكري الحالي بالقطاع.

وأضاف باراك :"من الناحية الفنية يمكن للجيش الإسرائيلي احتلال غزة خلال أيام قليلة، لكننا سنواجه وقتها مشكلة أخرى؛ لا يمكن إسقاط حماس بدون احتلال القطاع، لقد فحصنا في الماضي مع مصر وقطر والسلطة الفلسطينية إمكانية احتلال تل أبيب لغزة، مقابل أن يحصل هؤلاء الثلاثة على السيطرة في القطاع، لكنهم رفضوا الأمر".  

وهاجم باراك، بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، قائلاً "نتنياهو يسمح لحماس بأن تقود المشهد ولا يتخذ أي قرارات، كما  يستغل عائلات المفقودين والمخطوفين الإسرائيليين في القطاع ويسيء إليهم".

وأضاف: "خلال العمليتين العسكريتين اللتين كنت فيهما وزيرا للدفاع، حددنا وتيرة وإيقاع المعارك منذ بدايتها، لكن فيما يتعلق بالتصعيد العسكري الحالي نحن ننجر وراء حماس ونسمح لها بقيادة الصراع". 

وتابع: "حكومة نتنياهو لم تنجح في اتخاذ أي قرارات، لقد سرقت ثقة الجماهير وتقوم بما يشبه الاحتكار، رئيس الوزراء يفضل الطيران إلى روسيا كي يلتقط الصور مع الرئيس بوتين بدلاً من معالجة مشاكل إسرائيل".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أزمة مصر أعمق من الحاكم والحكومة

جمال سلطان

السيرة الذاتية لسياف عربي!

محمود سلطان

لا تتوجع.. أو غور من البلد!

فراج إسماعيل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (3)

عبد العزيز محمد قاسم

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي

(مواصفات التعليم الذى تحلم به بلادى)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» وزير الدفاع يشهد الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من المعاهد الصحية
» عمرو الليثي يغادر قناة «الحياة»
» "كلوب" محروم من التصويت لصلاح بجائزة "يويفا"
» مصرع وإصابة 12 شخصًا إثر تصادم 3 سيارات بالبحيرة
» للمرة الثانية.. القضاء الفرنسي يرفض إطلاق سراح حفيد البنا
» شاب يخنق والدة صديقه حتى الموت بعد معاشرتها جنسيًا
» فنانون يتخلون عن ديانتهم من أجل الزواج
» مدريد يقيم مباراة تكريم لرونالدو
» ضبط موظفين بشركة إسكان سهلوا الاستيلاء على 18 مليون جنيه
» صلاح ينافس «ميسي ورونالدو» على الأفضل بالشامبيونزليج
» إسرائيل تستهدف مبنى الجالية المصرية بغزة

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • فجر

    03:51 ص

  • فجر

    03:50

  • شروق

    05:22

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:49

  • عشاء

    20:19

من الى
محمد حسين يعقوب
مصنع مخدرات
د. محمد عمارة
قطار
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال