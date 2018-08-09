» مصرفي يكشف دلالات تحسن تقييم مصر الائتماني

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قال الخبير المصرفي محمد بدرة، إن هناك تحسنا في تقييم الأداء الخاص بمصر وفق مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني، وذلك على خلفية الاصلاح الاقتصادي بعد مرورنا بمرحلة من الانهيار قبيل عدة سنوات.
وأضاف في لقاء على فضائية "DMC"، اليوم الخميس، أن معدل النمو في الناتج القومي وصل إلى 5.2% ومن المتوقع وصوله 7% عام 2022، وذلك بعدما كان 1% في عام 2011، ومعدل البطالة انخفض بشكل ملحوظ وكذلك التضخم والذي وصل 11.3% بعدما كان 33%، متابعا أن هناك تدفق للاستثمارات الاجنبية على مصر بشكل جيد وصل 40 مليار خلال عامين. 
كما لفت إلى أن مؤتمر الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الشباب جيدة لما تقدمه من أفكار يتم العمل على تنفيذها ولكن الازمة تكمن في رغبة المواطنين الشعور بنتائج سريعة وهو أمر غير منطقي.


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