  • الجمعة 10 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر12:19 ص
بحث متقدم
الدكتور مصطفى مدبولي

هذا هو موعد إعلان حركة المحافظين الجديدة

خبير مصرفي: التعويم الكامل للجنيه هو الحل المتاح

خبير مصرفي: علينا الاقتداء بـ"رواندا" في هذا الأمر

الكنيسة الأرثوذكسية

الكنيسة تمر بأكثر الأوقات حرجًا في التاريخ

أرشيفية

تفاصيل قتل الراهب المشلوح للأنبا أبيفانوس

النائب أشرف عزيز

نواب: هذه هي أسباب تلقي المسئولين الرشاوى

الرئيس المعزول محمد مرسي

لهذا السبب.. «مرسي» لن يحصل على عفو صحي

إيهود باراك

إيهود باراك: عرضنا على مصر احتلال غزة

إبراهيم منير

هاجم «إبراهيم منير».. فرفضه والد العروس: «عاوز يتربي»

حلا شيحا

هل تستجيب «حلا شيحة» لنداء ابنة «خيرت الشاطر»؟

اللواء إبراهيم عبدالعاطي رئيس حي الهرم المتهم بالرشوة

وقف ابن رئيس حي الهرم عن العمل بالشرطة

"بكري":

هذا هو موعد إعلان حركة المحافظين الجديدة

الحياة السياسية

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

زحام مروري بشارع الثورة بمصر الجديدة

#

هذه أسباب تأخر إعلان حركة المحافظين الجديدة

#

هذا هو موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة

#

سر تأخر إعلان حركة المحافظين الجديدة

قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الجميع يتسائل عن سبب تأخر حركة المحافظين.
وأوضح "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على فضائية "صدي البلد"، اليوم الخميس، أن أخر المعلومات تؤكد أنه سيتم إعلان حركة المحافظين خلال الأيام القليلة المقبلة، مناشدًا رئيس الحكومة بسرعة إعلان حركة المحافظين حتى تستقر الأوضاع.
وأشار إلى أنه سيتم تغيير نحو 70% من محافظي الصعيد، ويرجح نقل أحد محافظي جنوب الصعيد لمحافظة أخرى؛ لمواجهة التعسر في العديد من المشروعات المتوفقة منذ سنوات، والكفاءة والإنتماء والإخلاص والنزاهة، وأبرز الترشيحات في 3 قيادات عسكرية سابقة سيتولوا محافظات بالصعيد، وسيستمر محافظ الإسماعيلية، ومحافظ البحر الأحمر، ومحافظة البحيرة، ومحافظ الغربية، ومحافظ الشرقية، ومحافظ الإسكندرية ربما ينتقل لمحافظة أخرى، وهناك بروز لاسم اللواء أحمد زغلول، واللواء حمدي الجزار.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أزمة مصر أعمق من الحاكم والحكومة

جمال سلطان

السيرة الذاتية لسياف عربي!

محمود سلطان

ماذا إذا توقفت "الورقية"؟!

فراج إسماعيل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (4)

عبد العزيز محمد قاسم

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي

(مواصفات التعليم الذى تحلم به بلادى)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» "الجندي": هذا الأمر بمثابة "كارثة" على مصر
» حقيقة نقص أرصدة السكر بالأسواق
» مصرفي يكشف دلالات تحسن تقييم مصر الائتماني
» "الأرصاد" تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير
» معلمة تعتدي جنسيًا على طالب بالمدرسة
» شرط«الجبلاية» للموافقة على تدريب «ميدو» المنتخب
» حقيقة حصول البرلمان على 1300 تأشيرة حج مجانية
» وزير الدفاع يشهد الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من المعاهد الصحية
» عمرو الليثي يغادر قناة «الحياة»
» الأزهر على خط النار.. قوافل دينية بالمناطق الحدودية الملتهبة
» "كلوب" محروم من التصويت لصلاح بجائزة "يويفا"

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • فجر

    03:51 ص

  • فجر

    03:51

  • شروق

    05:22

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:48

  • عشاء

    20:18

من الى
محمد حسين يعقوب
مصنع مخدرات
د. محمد عمارة
قطار
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال