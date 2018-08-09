هذا هو موعد إعلان حركة المحافظين الجديدة

قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الجميع يتسائل عن سبب تأخر حركة المحافظين.



وأوضح "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على فضائية "صدي البلد"، اليوم الخميس، أن أخر المعلومات تؤكد أنه سيتم إعلان حركة المحافظين خلال الأيام القليلة المقبلة، مناشدًا رئيس الحكومة بسرعة إعلان حركة المحافظين حتى تستقر الأوضاع.

وأوضح "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على فضائية "صدي البلد"، اليوم الخميس، أن أخر المعلومات تؤكد أنه سيتم إعلان حركة المحافظين خلال الأيام القليلة المقبلة، مناشدًا رئيس الحكومة بسرعة إعلان حركة المحافظين حتى تستقر الأوضاع.