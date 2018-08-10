مفاجأة بشأن مقتل رئيس دير أبو مقار

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قال الإعلامي مصطفى بكري، إن تحقيقات النيابة العامة كشفت عن قاتل الانباء ابيفانيوس رئيس دير ابو مقار بوادي النطرون، موضحا ان مرتكب الجريمة قد اعترف بها وارشد عن محرضيه.

وأضاف "بكري" في برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد": " أن التحقيقات وجهت تهمة قتل الأنبا أبيفانيوس للراهب المشلوح "أشعياء المقاري"، الذي جردته الكنيسة من الرهبنة وأعادته إلى اسمه العلماني "وائل سعد".

وتابع:" أنه تم قتل الأنبا أبيفانيوس، بعامود حديدي ثقيل يزن 12 كيلو، حيث ضربه ضربة واحدة على الرأس، والنيابة عثرت على الأداة في اليوم الثالث من الجريمة، مشيرا الى ان الراهب اعترف بجريمته، كما أرشد بمن حرضوه على ذلك ومن المنتظر أن تتكشف أسماء عديدة وتورطها في الجريمة.


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