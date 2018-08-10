» ريفالدو يتنبأ بانتقال مدو للنجم نيمار

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قال النجم البرازيلي السابق ريفالدو إنه متأكد من انتقال مواطنه نيمار لصفوف ريال مدريد الإسباني بنهاية المطاف، مشيرا الى انه لا يستبعد حدوث الأمر قبل انتهاء سوق الانتقالات الحالي.

ونقلت "سكاي نيوز" عن ريفالدو  قوله في تصريحات صحفية: "الآن أنا مضطر لتصديق أقواله بأنه باق في باريس سان جرمان، لكن من خبرتي ومن الأمور التي أسمعها، أعتقد بأنه سينضم لريال مدريد في نهاية الأمر".

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، لم يستبعد أسطورة البرازيل انتقال نيمار "للملكي" هذا الصيف قبل انطلاق الموسم الجديد.

وقال نجم "السامبا" في التسعينات: "يبدو أن النجم البرازيلي (نيمار) سيبقى في فرنسا على الأقل لسنة إضافية".

ولكنه لم يستبعد حدوث "انتقال الموسم": "مع سوق انتقالات مجنون كهذا، لا أحد يعلم ما قد يحدث بين اليوم والآخر. كل شيء ممكن حتى إغلاق السوق".

وسبق لريفالدو أن مثّل المنتخب البرازيلي في 74 مباراة بين 1993 و2003، كما لعب لبرشلونة الإسباني خلال أبرز سنوات مسيرته.


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