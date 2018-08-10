  • الجمعة 10 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر11:43 ص
بحث متقدم
صلاح

أزمة جديدة بـ "الجبلاية" بشأن "صلاح" تعرف عليها

المثلية تلاحق "أبو النجا" بسبب صورة صادمة

المثلية تلاحق "أبو النجا" بسبب صورة صادمة

الاهلي

مذبحة كروية بالأهلي قبل يناير

طاهرة رحمن

تعرف على أول مذيعة محجبة بأمريكا

عامر

«المركزي» ينفي مخاطبة البنوك لسداد الضريبة العقارية

حريق مصنع بويات

حريق هائل بجوار مزلقان سكة حديد في المنوفية

إصابة «دعاء فاروق» بارتجاج في المخ

إعلامية: "ربنا هيدخلني جهنم"

الدولار

تعرف على أسعار الدولار مقابل الجنيه

حجاج

"الصحة": وفاة خامس حاج مصري بالسعودية

الإعلامي جابر القرموطي

بالفيديو.. القرموطي يقف دقيقة حداد على "مُسعف سيناء"

تعرف على أسعار الدولار مقابل الجنيه

مال وأعمال

الدولار
ارشيفية

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

تعرف علي أسعار العملات مقابل الجنيه

#

تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه في التعاملات المسائية

#

تراجع أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم

#

تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه

بوريس جونسون

البرقع

لصوص البنك

ذا ديلي شو

وزير الخارجية البريطاني

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 10 أغسطس.

وسجل الدولار الأمريكي في بنكي مصر والأهلي عند 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.

وظل سعر العملة الأمريكية، ثابتًا في بنكي الإسكندرية والعربي الإفريقي عند مستوى تعاملات أمس، مسجلا 17.82 جنيه للشراء و17.92 جنيه للبيع.

كما واصل سعر العملة الأمريكية استقراره في بنوك القاهرة، والتجاري الدولي وأبو ظبي الإسلامي وكريدي أجريكول والبركة وقناة السويس عند 17.83 جنيه للشراء و17.93 جنيه للبيع.

وتشهد السوق السوداء استقرارًا فى أسعار الدولار، نتيجة السياسات النقدية التي اتخذها البنك المركزي بإتاحة حرية بيع وشراء الدولار فى البنوك من خلال قرار تحرير سعر الصرف.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أزمة مصر أعمق من الحاكم والحكومة

جمال سلطان

السيرة الذاتية لسياف عربي!

محمود سلطان

ماذا إذا توقفت "الورقية"؟!

فراج إسماعيل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (4)

عبد العزيز محمد قاسم

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي

(مواصفات التعليم الذى تحلم به بلادى)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» تغريم معلمة 2.1 مليون دولار مارست الجنس مع طالب
» الأسواني: الحجاب ليس فرضًا بالإسلام
» تفاصيل الحرب التجارية التي تهدد المجتمع الدولي
» سماع خبر موت الأم تعب ومعاناة
» وزير الدفاع يشهد تخريج دفعات جديدة من المعاهد الصحية
» قصة الطفل صامويل أول ضحايا «تيتانيك»
» إعلامي شهير يهاجم وزيرًا بريطانيًا سابقًا بسبب البرقع
» بالفيديو.. دهشة طفل يسمع صوت أمه للمرة الأولى في حياته
» ريفالدو يتنبأ بانتقال مدو للنجم نيمار
» ثغرة في "واتس اب" تغير محتوى رسائلك
» إيهود باراك: عرضنا على مصر احتلال غزة

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    03:51

  • شروق

    05:22

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:48

  • عشاء

    20:18

من الى
محمد حسين يعقوب
مصنع مخدرات
د. محمد عمارة
قطار
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال