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إعلامي شهير يهاجم وزيرًا بريطانيًا سابقًا بسبب البرقع

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تريفر نواه
المذيع تريفر نواه

وكالات- محمد الخرو

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بوريس جونسون

البرقع

لصوص البنك

ذا ديلي شو

وزير الخارجية البريطاني

أثار وزير الخارجية البريطاني السابق، بوريس جونسون، الجدل بسبب هجومه علي النساء اللاتي يرتدين البرقع حيث وصفهم بـ"لصوص البنك".

وفي برنامجه "ذا ديلي شو"، سخر المذيع تريفر نواه، من جونسون، واستهجن تصريحاته.

وقال نواه، إن جونسون قال كلامه هذا في المقال ذاته الذي انتقد فيه الدنمارك بحجب "البرقع".

وعلق نواه ساخرا على جونسون، وقال ربما هو من عليه ارتداء "البرقع".

وكان جونسون قد شبه النساء اللاتي يلسن البرقع بصناديق البريد، و"سراق البنوك".

وقد يخضع وزير الخارجية السابق بوريس جونسون للتحقيق؛ بسبب "انتهاكه القواعد السلوكية" لحزب المحافظين الحاكم الذي ينتمي له.
شاهد الفيديو..


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