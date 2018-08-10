إعلامية: "ربنا هيدخلني جهنم"

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المكياج

النهار

دعاء فاروق

بكت الإعلامية دعاء فاروق على الهواء بسبب تحريم وضع "المكياج".

وقالت "فاروق" من خلال برنامج "اسأل مع دعاء" المذاع على فضائية "النهار"، "إزاي الراجل يخرج حاطط برفان، و شيك والست مينفعش تخرج زيه".

وتابعت "فاروق" قائلة: "أنا دلوقتي ست في الأربعينات، أروح بقي أدلق تراب علي وشي، عشان لا يجوز أني أحط أي مكياج، أعيش بقي دور ست الحج الكركوبة، مانا عاوزة أعيش سني، ربنا هيدخلني جهنم عشان عاوزة شكلي يبقي كويس؟".
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