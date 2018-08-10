أول تعليق من والدة الطفلة مروة علي قرار الرئيس

10 أغسطس 2018 - 09:55 ص

عبرت هالة والدة الطفلة مروة، عن سعادتها بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعلاج نجلتها علي نفقة الدولة، لافتة إلى أن القرار كان بمثابة طوق نجاة لها ولنجلتها بعد عام ونصف من المرض.

وأضافت "هالة"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "طلب إحاطة" المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "الروح ردت فيا بعد قرار السيسي، بنتي بقالها سنة ونص تعبانة".

وأوضحت أنه عقب اتصالها بفضائية "سي بي سي"، فُوجئت باهتمام بالغ من قبل رئاسة الجمهورية ووزارة الصحة، قائلةً: "وزيرة الصحة اتصلت بيا وقالتلي إنتي زي أختنا".

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