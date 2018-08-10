سيدة تلقي نفسها في النيل لمرورها بأزمة نفسية

10 أغسطس 2018 - 10:13 ص

نجحت قوات الإنقاذ النهرى بالدقهلية، في إنقاذ سيدة حاولت الانتحار وإلقاء نفسها بنهر النيل لمرورها بحالة نفسية سيئة.

وردت معلومات للواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، من قسم أول المنصورة بقيام إحدى السيدات بالقفز بمياه نهر النيل بالمشاية.

وبالانتقال والفحص تم انتشالها بمعرفة الإنقاذ النهرى، وتبين إنها تدعى عبير ج م. مقيمة الجلاء أول المنصورة، وتم نقلها لمستشفى المنصورة العام لتلقى العلاج لمرورها بظروف نفسية سيئة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.



