15 خاصية لأحدث هواتف سامسونج "Note 9"

10 أغسطس 2018 - 10:13 ص

أطلقت شركة سامسونج إلكترونيكس بشكل رسمي هاتفها الجديد جالاكسي Note 9 ، وهو أحدث الهواتف التي أصدرتها الشركة.

وقالت "سامسونج" في بيان لها الهاتف الجديد يتميز بكاميرا استثنائية لا مثيل لها، بالإضافة لأدائه القوي الذي لا يُقارن بأي هاتف آخر في فئته.

إلى جانب ذلك، تم تزويد الهاتف بباقة من الوظائف والخصائص التكنولوجية الحصرية من سامسونج، بالإضافة لقلم S Pen الذي يُعد الأفضل على الإطلاق، مما يجعل التصفح والتحكم في الهاتف أكثر سهولة وملائمة أكثر من أي وقت مضى.

المزايا الرئيسية للهاتف الجديد:

الأداء: يتم طرح هاتف جالاكسي Note 9 في نسختين، الأولى بذاكرة داخلية 128 جيجا بايت ونسخة أخرى بذاكرة داخلية 512 جيجا بايت، هذا بالإضافة للذاكرة الخارجية التي تصل حتى 512 جيجا بايت فمن خلال هذه الذاكرة الهائلة، يوفر الهاتف للمستخدمين إمكانية حفظ المزيد من البيانات والصور والملفات.

أما البطارية فتتميز بقوتها الفائقة حيث يمكنها العمل طوال اليوم دون الحاجة لشحنها، حيث تعد الأقوى ضمن هواتف عائلة Galaxy Note وتبلغ سعتها 4000 ملي أمبير، بالإضافة لتقنية الشحن اللاسلكي التي يدعمها الجهاز.

قلم S Pen : يمثل قلم S Pen أداة التحكم عن بعد، حيث يعمل بالبلوتوث.

وفي إطار تعزيز الإنتاجية والابتكار في الهاتف الجديد، يُعد قلم S Pen أداة مثالية لأخذ الملاحظات السريعة بدلاً من الكتابة على الورق، أو لنقل صورة من معرض الصور، أو نسخ ملاحظة مكتوبة بخط اليد من قائمة إلى أخرى.

يمكن لـS Pen التحكم عن بُعد في صور السيلفي حيث يمكن للمستخدم من خلاله تشغيل الكاميرا والتقاط الصور والتغيير بين الكاميرا الأمامية والخلفية عن بُعد.

كاميرا متطورة: عدسة تشبه العين: الفتحة المزدوجة "يتم ضبط العدسات تلقائيًا حسب ظروف الإضاءة، بالإضافة لخاصية F2.4 لضبط الإضاءة الساطعة، و F1.5 لضبط الإضاءة المنخفضة".

صور أكثر ذكاءاً وتعبيراً: تعزيز الألوان والتباين حيث تتعرف الكاميرا على 20 نوعاً من المشاهد وتقوم بتحسين إعدادات الألوان بشكل يناسب المحتوى.

هاتف جلاكسيNote 9 له "عينان": العين الأولى تلتقط خلفية الصورة بكل ما فيها، بينما تركز العين الأخرى على الجزء المُراد تصويره "لقطة مزدوجة".

خاصية Live Focus مع التحكم في خاصية Bokeh : من أهم المزايا التي تمنحها الكاميرا المزدوجة للمستخدم خاصية Bokeh التي تميز الكاميرات الاحترافية، حيث تركز العدسة على العنصر المراد تصويره مع التشويش على خلفية الصورة، وإمكانية التحكم في مستوى التركيز وشدة التشويش سواء قبل أو بعد التقاط الصورة.

خاصية التصوير البطيء للغاية Super SlowMo : يمكن للمستخدم تسجيل ما يصل إلى 20 شريحة فيديو بمعدل 960 إطار- الثانية.

خاصية AR Emoji التي تعمل بتكنولوجيا الواقع المعزز، وتقوم بابتكار صور Avatar مشابهة لوجه المستخدم.

باقة أخرى من المزايا: قراءة بصمة العين والتعرف على الوجه لمزيد من الأمان وسهولة الاستخدام.

ملف آمن (Secure File ).

مقاوم للمياه.

صوت ممتاز بفضل سماعات AKG المدمجة بصوت ستيريو فائق الوضوح وأعلى 1.4 مرة من الهواتف الأخرى



