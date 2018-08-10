مشاجرة دموية في سوهاج

10 أغسطس 2018 - 10:16 ص

نشبت مشاجرة عنيفة بسبب الخلاف على بيع الأسماك أمام محلات جزارة يملكها أحد أطراف المشاجرة، بمركز طما فى سوهاج والتى أسفرت عن إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة.

وردت معلومات للواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة مركز طما ووجود مصابين وتم ضبط المتهمين.

وتبين نشوب مشاجرة بين كل من طرف أول خالد ع م م 23 سنة طالب مصاباً " كدمات بالجسم وجرح بالوجه " وتم تحويله لمستشفي أسيوط الجامعى و أحمد أ ش أ 36 سنة حاصل على دبلوم مصاباً " كدمات وسحجات باليد اليمنى " وحسام أ ش أ 31 سنة جزار مصاباً " جروح وكدمات متفرقة بالجسم، وطرف ثان أحمد أ ع أ 58 سنة عامل و السيد أ أ ع 20 سنة طالب مصابين " جروح وكدمات متفرقة بالجسم "وعلى أأ ع 15 سنة عامل مصاباً " جروح سطحية وكدمة متورمة بالوجه " ، والطرفان يقيمان بذات الناحية بسبب اعتراض الطرف الأول على قيام الطرف الثاني ببيع الأسماك أمام محلات الجزارة الخاصة بهم.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط الطرفين وبسؤالهما اتهم كل منهما الأخر بالتعدى على بعضهما بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.







