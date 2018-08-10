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"طالبان" تهاجم "غزنة" بأفغانستان وتسيطر على أجزاء منها

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طالبان
طالبان

وكالات - حنان حمدتو

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أطلاق النار

طالبان

مدينة غزنة

أفاد مسئولون أمنيون أفغان إن مقاتلين من حركة طالبان هاجموا مدينة غزنة بوسط أفغانستان صباح اليوم، وسيطروا على أجزاء من وسط المدينة.

وأشار المسئولون وفق ما ذكرت "رويترز"، إلى أن اشتباكات اندلعت الليلة الماضية بين القوات الحكومية ومقاتلي طالبان، مما أجبر السلطات على إغلاق الطريق السريع الذي يربط المدينة بكابول، الواقعة على بعد 150 كيلومترا إلى الشمال الشرقي.

وقال ذبيح الله المجاهد المتحدث باسم طالبان، إن حركة سيطرت على أجزاء من المدينة وقُتل عدد كبير من الأشخاص، وقال مسؤول كبير في غزنة  إن "طالبان تسقط صواريخ قرب مناطق سكنية وتجارية. لم تمر دقيقة صمت واحدة طوال الساعات الثماني الماضية".

ويعكس الهجوم على المدينة الاستراتيجية الواقعة على الطريق الرئيسي بين العاصمة كابول وجنوب أفغانستان، مدى قوة طالبان في وقت تتزايد فيه التكهنات بشأن وقف محتمل لإطلاق النار خلال عيد الأضحى هذا الشهر.


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