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وزير الدفاع يشهد تخريج دفعات جديدة من المعاهد الصحية

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وزير الدفاع
جانب من الاحتفال بتخريج الدفعة

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وزير الدفاع

القوات المسلحة

المعاهد الصحية

الفريق أول محمد زكي

شهد الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، مراسم الاحتفال بتخريج الدفعة الثانية من المعهد الصحى للذكور، والتي أطلق عليها دفعة مساعد أول شهيد رأفت زكريا إبراهيم والدفعة الأولى من المعهد الصحي للإناث والتي أطلق عليها دفعة رقيب أول شهيد أنيس السعيد المتولى، والذين يمثلون دماء جديدة لدعم المنظومة الطبية داخل القوات المسلحة بعد إعدادهم علمياً وعسكرياً وبدنياً داخل المعاهد الصحية بما يتناسب مع طبيعة المهام التى سيكلفون بها مستقبلاً لحماية الوطن وصون مقدساته.

بدأت مراسم الاحتفال بعرض للمهارات البدنية تضمن عددًا من تمارين الإعداد البدني التي يتم التدريب عليها بشكل يومي داخل المعاهد الصحية للقوات المسلحة، منها رياضة الكاراتيه والكونغ فو وكمال الأجسام والتي تمثل الركيزة الأساسية لبناء الفرد المقاتل داخل القوات المسلحة، واستعراض الطلبة مهاراتهم في فنون الاشتباك والقتال المتلاحم والدفاع عن النفس والسيطرة على الخصم واجتياز الموانع، أظهر مدى القوة والشجاعة والاستعداد القتالي العالي التي اكتسبها الطلبة والطالبات ليصبحوا أبطالاً مدافعين عن تراب الوطن وصون مقدراته.

أعقبه عرض للمهارات التخصصية شملت التطور التاريخى لمنظومة الخدمات الطبية ومهارات التمريض فى الميدان وأساليب التعامل مع الأنواع المختلفة من الإصابات التى يمكن حدوثها أثناء تنفيذ مختلف المهام.

وفى أداء متميز وانضباط عسكري راقٍ قدمت مجموعات من الطلبة والطالبات وخريجى المعاهد عرضاً عسكرياً يتقدمهم حملة الأعلام ، كما قام القائد العام بتكريم أسر الشهداء التى سميت بأسمائهم الدفعات وذلك تقديراً لتضحياتهم من أجل الوطن ، أعقبه إعلان النتيجة النهائية لإمتحانات التخرج وحصول الخريجين على دبلوم التمريض وكانت نسبة النجاح لمن انطبقت عليهم شروط التقدم للإمتحان النهائى 100% ، ثم جرت مراسم تسليم وتسلم القيادة من الخريجين إلى الأجيال الجديدة من طلبة المعاهد ، وقام رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة بإعلان قرار التعيين بدرجة رقيب تحت الاختبار.

وقام الفريق أول محمد زكى بتقليد أوائل الخريجين نوط الواجب العسكرى من الطبقة الثالثة الذى صدق على منحه لهم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تقديراً لأدائهم المتميز خلال فترة الدراسة وردد الخريجون يمين الولاء.

وألقى رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة كلمة قدم فيها التهنئة للطلبة الخريجين وحثهم على أن يكونوا قدوة فى الانضباط والالتزام ومثالاً يحتذي به في حب الوطن والتضحية من أجله كما قدم التحية لأرواح شهداء مصر الأبرار الذين جادوا بدمائهم الذكية فداء للوطن.

حضر الاحتفال الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة .
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