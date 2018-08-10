إخراج "رفات" قبر التركي سليمان أوغلو أشهر رباع في العالم

10 أغسطس 2018 - 10:26 ص

أُخرجت رفات اللاعب الوطني التركي نعيم سليمان أوغلو، من مدفنه، حيث توفي في نوفمبر الماضي، ودفن في أدرنة كابي بإسطنبول، في يوليو.

وكان قد أخرج الجثمان بعد رفع دعوى قضائية لأبوة من ابنته المفترضة موري، وأكد اختبار الأبوة الذي أجري لرفات سليمان أوغلو، أن سيكاي موري هي ابنة "هرقل الصغير"، وهو اللقب الذي أطلق على الرياضي.





وأُخرجت رفات سليمان أوغلو، الذي توفي في نوفمبر الماضي، ودفن في أدرنة كابي بإسطنبول، في يوليو.





وأشارت عينة من الحمض النووي للربّاع التركي إلى أن موري هي ابنة سليمان أوغلو، بنسبة يقين 99.9%.





وبناء على هذه النتيجة لاختبار الطب الشرعي، سترث موري حصة من إرث سليمان أوغلو.





وتقول موري إن سليمان أوغلو قابل أمها كيوكو موري، وهي صحفية يابانية، في أولمبياد سيول عام 1988.





وطلبت إجراء اختبار الأبوة من خلال محاميها، وقرر المسؤولون الأتراك إخراج رفات سليمان أوغلو؛ من أجل الحصول على عينات من الأنسجة؛ لإجراء اختبارات الحمض النووي.





ولدى أسطورة رفع الأثقال ابنتان أخريان، إسين وسيزين نعيم سليمان أوغلو، احتجتا على قرار نبش الجثة.





هذا ولم يتزوج أسطورة رفع الأثقال التركي قط.





والرباع نعيم سليمان أوغلو هو بطل ورياضي تركي في رياضة رفع الأثقال، تم ترشيحه كأفضل لاعب لرفع الأثقال في العالم بين الأعوام 1984 – 1985 والعام 1986.





حاز نعيم على لقب بطل العالم ثماني مرات، وبطل الأولمبياد لثلاث مرات، كما كسر الرقم القياسي العالمي 46 مرة، وكان اللاعب التركي أسطورة في رفع الأثقال، حيث يحمل أوزانا أكثر من ثلاثة أضعاف وزنه، وتشير الهيئات الرياضية إلى أنه أفضل لاعب في رياضة رفع أثقال عبر كل العصور.



