«المركزي» ينفي مخاطبة البنوك لسداد الضريبة العقارية

10 أغسطس 2018 - 10:33 ص

نفى المستشار تامر الدقاق، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للبنك المركزي المصري، صدور أي خطابات من البنك موجهة إلى البنوك العاملة في السوق المصرية بشأن الضريبة العقارية.

وقال "الدقاق"، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن محافظ البنك المركزي طارق عامر ونائبه للرقابة على البنوك جمال نجم هما فقط المفوضان بالتوقيع على الخطابات الصادرة من البنك المركزي وإصدار التعلميات للبنوك المصرية الأجنبية العاملة بالسوق.

وأضاف أن الورقة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي على انها صادرة من البنك المركزي هى ورقة غير رسمية وموقعة باسم أحد الأشخاص غير المنوط بهم التوقيع على الخطابات والتعلميات الصادرة من البنك المركزي.

وأعلنت وزارة المالية اليوم تمديد تقديم الإقرارات الضريبة للضريبة العقارية حتى أكتوبر المقبل بدون غرامات.