» سماع خبر موت الأم تعب ومعاناة

10 أغسطس 2018 - 10:35 ص

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا مغترب ورأيت أنني سمعت خبر وفاة أمي وأخي الكبير، أرجو التأويل، وشكرًا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سماع أخبار موت الأقارب قد يدل على وقوعك فى مشكلة كبيرة، أو تواجهك بعض الأزمات المالية والاقتصادية، وإذا كان خبر الموت خاليًا من البكاء بصراخ فهذا يدل على الفرج القريب وزوال الهم.

وسماع نبأ موت الأم قد يدل على التعب والمعاناة، أو المشاكل في الأسرة أوفى نطاق العمل، أو ضائقة مادية.

وقد يكون تقصيرًا فى بعض العبادات، وسماع نبأ موت الأم والبكاء عليها بدون صراخ خير لك وصلاح حال، وبركة فى العمر، وإذا كان هناك عزاء فهذا يدل على النجاة من الهم والحزن، وهو أيضًا زيادة رزق فى المال والأولاد.

وربما كانت هذه ليست رؤيا وإنما هى من شدة التفكير فى أهلك ووالدتك وشقيقك ومن شدة الخوف عليهم والشوق لهم، وقد تكون من الشيطان حتى تحزن وتخاف عليهم وفى ذلك قال تعالى: (إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ? وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ) المجادلة 10.



وفي تفسير الآية قال بعض أهل العلم المقصود بذلك أحلام النوم التي يراها الإنسان في نومه فتحزنه، ومنها وسوسة الشيطان، ومنها ما يحدث نفسه بالنهار فيراه بالليل، والله أعلم، وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا، اللهم آمين.

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