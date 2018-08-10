تعرف على أول مذيعة محجبة بأمريكا

10 أغسطس 2018 - 10:56 ص

أصبحت طاهرة رحمن أول مذيعة أخبار أمريكية محجبة تطل من الشاشة الصغيرة، عبر القناة المحلية 4 نيوز، في قلب مدينة روك أيلاند في ولاية إلينوي وسط غرب الولايات المتحدة الأمريكية.

وكسرت طاهرة رحمن القيود والحواجز، خاصة في ظل السياسة المطبقة تجاه المسلمين من طرف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبدأ مشوار طاهرة مع التلفزيون منذ سنوات، فبعد عدة تدريبات أدركت أن مهنة المتاعب وبث الأخبار تستهويها.

وقالت طاهرة إنها لم تشاهد عبر شاشات القنوات الأمريكية شخصاً يشبهها، لهذا فإن احتمال التحاقها بقناة تلفزيونية كان شبه مستحيل.

الحل الوحيد الذي بقي أمام طاهرة رحمن هو العمل كمنتجة صحافية وراء الكواليس، في محطة التلفزيون نيوز 4 المحلية في كواد سيتيز.

وواصلت طاهرة العمل على مهاراتها في إعداد التقارير خلال وقت فراغها إلى غاية تحول الحلم إلى حقيقة.

ووافقت «دبليو إتش بي إف» على ظهور طاهرة بحجابها وراء الشاشة.

وتحدثت طاهرة في مقابلة تلفزيونية أجرتها معها القناة، عن الصعوبات التي واجهتها في مشوارها، بداية برفض العديد من مخرجي الأخبار ظهورها على الهواء لأنها «ترتدي الحجاب».

وأضافت أنها لم تقطع الأمل، وكانت متأكدة من أنها ستصادف الفرصة في طريقها.