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البابا تواضروس يطالب بتفعيل قرارات ضبط الرهبنة

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تواضروس
تواضروس

وكالات : حنان حمدتو

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تواضروس

الراهب فلتاؤوس

در ابو مقار

الرهببنة

الاديرة

أشادت اللجنة المجمعية لشئون الأديرة والرهبنة بموافقة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية، على تفعيل قرارات اللجنة التى اتخذتها أول أغسطس الجارى لضبط الرهبنة وهى القرارات المعروفة باسم الـ 12 قرارًا لضبط الرهبنة.

وذكر بيان رسمى صادر عن اللجنة، أن الكنيسة اتخذت تلك القرارات إيمانًا منها بالحفاظ على الرهبنة القبطية التى تسلمتها من الأنبا انطونيوس أبو الرهبان والأنبا باخوميوس أب الشركة ورهبان الكنيسة الأوائل.

وتنص قرارات ضبط الرهبنة، على اقتصار رحلات الأديرة على ثلاثة أيام أسبوعيًا، وإيقاف ترقيات الكهنوت بين الرهبان لثلاث سنوات وتحديد عدد رهبان كل دير، والتوقف عن قبول رهبان جدد وإمهال الرهبان شهرًا لغلق صفحات التواصل الاجتماعى ،وذلك بعد الأحداث الأخيرة التي شهدها دير القديس أبومقار، ومقتل الأنبا أبيفانيوس ومحاولة انتحار الراهب فلتاؤوس .


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