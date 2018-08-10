  • الجمعة 10 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر11:41 ص
بحث متقدم
صلاح

أزمة جديدة بـ "الجبلاية" بشأن "صلاح" تعرف عليها

المثلية تلاحق "أبو النجا" بسبب صورة صادمة

المثلية تلاحق "أبو النجا" بسبب صورة صادمة

الاهلي

مذبحة كروية بالأهلي قبل يناير

طاهرة رحمن

تعرف على أول مذيعة محجبة بأمريكا

عامر

«المركزي» ينفي مخاطبة البنوك لسداد الضريبة العقارية

حريق مصنع بويات

حريق هائل بجوار مزلقان سكة حديد في المنوفية

إصابة «دعاء فاروق» بارتجاج في المخ

إعلامية: "ربنا هيدخلني جهنم"

الدولار

تعرف على أسعار الدولار مقابل الجنيه

حجاج

"الصحة": وفاة خامس حاج مصري بالسعودية

الإعلامي جابر القرموطي

بالفيديو.. القرموطي يقف دقيقة حداد على "مُسعف سيناء"

تفحم لص أثناء سرقة محول كهرباء بالدقهلية

قضايا وحوادث

مصرع لص بعد القبض عليه بالمنوفية
مصرع لص بعد القبض عليه بالمنوفية

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

تفاصيل جديدة بواقعة ضحية قرنية "القصر العيني"

#

مصرع سيدة أثناء ولادة قيصرية في الدقهلية

#

شاهد.. لصان ينقذان صاحب محل بطريقة ذكية

#

تفحم أتوبيس في الشرقية بسبب «الحر»

الدقهلية

نبروه

مصرع لص

سرقة كهرباء

سرقة محول كهرباء

لفظ لص أنفاسه الأخيرة صعقًا داخل محول كهرباء أثناء قيامه بسرقة المحول بناحية مركز نبروة بالدقهلية.

وردت معلومات للواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، من مركز نبروه من المدعو محمد م ع. 29 عامًا فنى بهندسة كهرباء نبروه ومقيم بهوت، أنه أثناء توجهه لإصلاح عطل بمحول الكهرباء المغذى لمنطقة البر الشرقى ببندر نبروه وبالدلوف داخل الغرفة تبين، وجود جثة لأحد الأشخاص.

وبالفحص تبين أنها للمدعو السيد أ أ 24 عاما عاطل وسبق اتهامه فى 5 قضايا سرقة ووجود آثار حرق باليدين والرأس وبجواه جوال بداخله كمية من الكابلات الكهربائية، قرر المبلغ أنها من المحول وتم نزعها مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائى.

 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أزمة مصر أعمق من الحاكم والحكومة

جمال سلطان

السيرة الذاتية لسياف عربي!

محمود سلطان

ماذا إذا توقفت "الورقية"؟!

فراج إسماعيل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (4)

عبد العزيز محمد قاسم

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي

(مواصفات التعليم الذى تحلم به بلادى)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» تغريم معلمة 2.1 مليون دولار مارست الجنس مع طالب
» الأسواني: الحجاب ليس فرضًا بالإسلام
» تفاصيل الحرب التجارية التي تهدد المجتمع الدولي
» سماع خبر موت الأم تعب ومعاناة
» وزير الدفاع يشهد تخريج دفعات جديدة من المعاهد الصحية
» قصة الطفل صامويل أول ضحايا «تيتانيك»
» إعلامي شهير يهاجم وزيرًا بريطانيًا سابقًا بسبب البرقع
» بالفيديو.. دهشة طفل يسمع صوت أمه للمرة الأولى في حياته
» ريفالدو يتنبأ بانتقال مدو للنجم نيمار
» ثغرة في "واتس اب" تغير محتوى رسائلك
» إيهود باراك: عرضنا على مصر احتلال غزة

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    03:51

  • شروق

    05:22

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:48

  • عشاء

    20:18

من الى
محمد حسين يعقوب
مصنع مخدرات
د. محمد عمارة
قطار
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال