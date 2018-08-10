  • الجمعة 10 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر11:41 ص
بحث متقدم
صلاح

أزمة جديدة بـ "الجبلاية" بشأن "صلاح" تعرف عليها

المثلية تلاحق "أبو النجا" بسبب صورة صادمة

المثلية تلاحق "أبو النجا" بسبب صورة صادمة

الاهلي

مذبحة كروية بالأهلي قبل يناير

طاهرة رحمن

تعرف على أول مذيعة محجبة بأمريكا

عامر

«المركزي» ينفي مخاطبة البنوك لسداد الضريبة العقارية

حريق مصنع بويات

حريق هائل بجوار مزلقان سكة حديد في المنوفية

إصابة «دعاء فاروق» بارتجاج في المخ

إعلامية: "ربنا هيدخلني جهنم"

الدولار

تعرف على أسعار الدولار مقابل الجنيه

حجاج

"الصحة": وفاة خامس حاج مصري بالسعودية

الإعلامي جابر القرموطي

بالفيديو.. القرموطي يقف دقيقة حداد على "مُسعف سيناء"

مذبحة كروية بالأهلي قبل يناير

الرياضة

الاهلي
الاهلي

عمرو محمد-متابعات

أخبار متعلقة
#

استقبال حار من جماهير أوزبكستان لـ"كوبر"

#

هذا ما أخبرنى به "البرادعى" فى مزرعة جرانة

#

أحمد ماهر: هؤلاء هم الدواعش

#

تفاصيل عملية سرية نفذها "الموساد" في إيران

الاهلى

أحمد الشيخ

الشيخ

مصر بركات

مع بداية الموسم الحالي وإغلاق باب القيد المحلى، هناك العديد من اللاعبين على وشك الرحيل عن القلعة الحمراء خلال الأيام القليلة القادمة لأسباب مختلفة، يأتي في أولويتها عدم الحصول علي فرص للعب ومن أبرز هؤلاء اللاعبين :

عمرو بركات

يتواجد عمرو بركات صانع ألعاب الأهلى فى قائمة الانتظار الحمراء ، مما يعنى خروجه من حسابات الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، وتلقى اللاعب عرضاً من أهلى طرابلس الليبي، إلا أنه يضع هذا الأمر فى ذيل اختياراته، نظراً لوجود مشاكل فى ليبيا فى الوقت الحالى أبرزها انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة ،ويُفاضل اللاعب بين أكثر من عرض حالياً تمهيداً للرحيل.

عمرو جمال

لا يختلف موقف عمرو جمال كثيراً عن موقف زميله عمرو بركات فاللاعب الملقب بالغزال يتواجد أيضاً على قائمة الانتظار ،وتلقى المهاجم الدولى عرضاً من نادي قرطبة الأسباني الذى يُنافس فى دورى الدرجة الثانية هناك، إلا أنه رفضه مفضلاً الانتظار أملاً فى الحصول على فرصة اللعب لنادى أفضل.

أحمد الشيخ

رغم قيد أحمد الشيخ فى قائمة الأهلى المحلية ،إلا أن اللاعب يرفض التجميد على دكة البدلاء والخروج من قائمة المباريات خاصة بعد تألقه خلال إعارته فى صفوف الاتفاق السعودى بالموسم الماضي، ومن قبله فى صفوف مصر المقاصة ،وهو الموسم الذى حصل خلاله على لقب هداف الدورى المصري.

وكلف أحمد الشيخ وكيله أعماله بالبحث عن عرض خارجي مناسب خاصة بعد خروجه من حسابات الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق.

أحمد حمودى

على نفس المنوال يحاول أحمد حمودى جناح الأهلى الخروج معاراً لأحد الأندية الخارجية بعد خروجه من حسابات باتريس كارتيرون ،وبالفعل تلقى اللاعب أكثر من عرض شفهى للرحيل عن القلعة الحمراء ،منتظراً الوصول لصيغة رسمية من لبحث موقف الأهلى فى مسألة رحيله.

 ناصر ماهر

رغم نفى إدارة الأهلى تلقى ناصر ماهر أي عروض رسمية للرحيل إلا أن هناك بالفعل مفاوضات من أندية أوربية مع اللاعب أبرزها من فياريال الأسباني ،وتعد فرص ناصر ماهر فى الرحيل هى الأضعف مقارنة بزملائه نظراً لإعلان الجهاز الفنى حاجته لخدماته والاستعانة به فى المباريات الأخيرة.




تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أزمة مصر أعمق من الحاكم والحكومة

جمال سلطان

السيرة الذاتية لسياف عربي!

محمود سلطان

ماذا إذا توقفت "الورقية"؟!

فراج إسماعيل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (4)

عبد العزيز محمد قاسم

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي

(مواصفات التعليم الذى تحلم به بلادى)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» تغريم معلمة 2.1 مليون دولار مارست الجنس مع طالب
» الأسواني: الحجاب ليس فرضًا بالإسلام
» تفاصيل الحرب التجارية التي تهدد المجتمع الدولي
» سماع خبر موت الأم تعب ومعاناة
» وزير الدفاع يشهد تخريج دفعات جديدة من المعاهد الصحية
» قصة الطفل صامويل أول ضحايا «تيتانيك»
» إعلامي شهير يهاجم وزيرًا بريطانيًا سابقًا بسبب البرقع
» بالفيديو.. دهشة طفل يسمع صوت أمه للمرة الأولى في حياته
» ريفالدو يتنبأ بانتقال مدو للنجم نيمار
» ثغرة في "واتس اب" تغير محتوى رسائلك
» إيهود باراك: عرضنا على مصر احتلال غزة

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    03:51

  • شروق

    05:22

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:48

  • عشاء

    20:18

من الى
محمد حسين يعقوب
مصنع مخدرات
د. محمد عمارة
قطار
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال