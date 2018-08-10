» الأسواني: الحجاب ليس فرضًا بالإسلام

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النقاب

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الأسواني

هاجم الروائي والدكتور علاء الأسواني زي النقاب وأيضًا الحجاب، حيث قال إن النقاب ليس إلا تلوثًا للعقل المصري.

وتابع خلال تدوينة له علي حسابه بـ"تويتر" قائلًا، "النقاب او البرقع لا علاقة له بالإسلام، فعليكم الرجوع إلى رأى الإمام محمد عبده في النقاب".

وأضاف الأسواني، "النقاب عادة بدوية انتشرت في مصر المتحضرة نتيجة لتلوث العقل المصري بالفكر الوهابي انا مع منع النقاب في المجتمع".

وواصل هجومه علي الحجاب قائلًا، "من حق المرأة أن ترتدى الحجاب أو لا ترتديه، فالحجاب ليس فرضا في الإسلام".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة الأسواني حيث قالت سلوي صالح، " أنا اكره النقاب وأكره الحجاب لكني احب الحريه ولأني احبها افهمها بصوره عميقه وأدرك تماما انها تعني حرية العبادة وحرية الرأي وحرية التصرف ما لم يضر الشخص اَي احد ولذلك انا ارفض منع النقاب لان فيه قهر حريه من يردن ان يرتدينه".

فيما رد "الأسواني" عليها بقوله، " من حق المجتمع أن يرى وجه المواطنة، لا يجوز أن يتعامل إنسان في الحياة العامة وقد غطى وجهه فلا يعرفه أحد ولا يميزه بأفعاله ، أبسط حقوق المجتمع أن يتعرف على المواطنين".



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