تعليق غريب من المهن التمثيلية على أغاني محمد رمضان

إيمان هاني
عقب الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، علي أزمة الفنان محمد رمضان مع نقابة الموسيقين قائلا :" الأزمة انتهت وتم تسوية الأمر".
وأضاف "زكي" في مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت" المذاع على فضائية "النهار"، أنه توجه برفقة محمد رمضان إلى نقابة الموسيقين وتم حل الأمر بشكل ودي.
وعن نوعية الأغاني التي يقدمها "رمضان" علق نقيب المهن التمثيلية قائلا: "محمد فاهم بيعمل أيه، وبيتحاور مع جمهوره بطريقة معينة، وهو شخص ذكي وله قناعاته".
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