أزمة جديدة بـ "الجبلاية" بشأن "صلاح" تعرف عليها

10 أغسطس 2018 - 11:13 ص

وضع أعضاء مجلس اتحاد الكرة "الجبلاية"، اسم اللاعب محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي علي مائدة المفاوضات، حيث اختلف الأعضاء حول منح اللاعب شارة قيادة الفراعنة بصفته الأحق؛ بها بعد اعتزال عصام الحضري حارس مرمى الفريق اللعب دوليًا.

ويرى بعض الأعضاء، أن "صلاح" حقق الكثير من الإنجازات للفراعنة خلال الفترة الماضية آخرها الوصول إلى مونديال كأس العالم بعد 28 عامًا، بخلاف الألقاب الفردية التي حصل عليها اللاعب في الفترة الأخيرة "أحسن لاعب أفريقي وهداف الدوري الإنجليزي وغيرها من الألقاب".

فى المقابل، رفض معظم الأعضاء منح شارة القيادة لنجم ليفربول الإنجليزى، مؤكدين ضرورة الالتزام بالأقدمية مثلما هو متعارف عليه، على أن يكون "أحمد فتحى" ظهير أيمن الأهلى، هو كابتن منتخب مصر، واتفق أعضاء اتحاد الكرة على التشاور مع خافيير أجيرى المدير الفنى الجديد للفراعنة، فى هذا الشأن قبل الإعلان عن القرار الرسمي.