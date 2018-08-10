المثلية تلاحق "أبو النجا" بسبب صورة صادمة

10 أغسطس 2018 - 11:25 ص

تسببت صورة قام بنشرها الفنان ?خالد أبو النجا? في هجوم حاد عليه ، وصل إلي اتهامه بالمثلية ،وأن نشر الصورة يعد اعترافا منه بذلك .

وقد تعرض أبو النجا للهجوم الحاد ، و اتهامه بالمثلية الجنسية، بعد نشره لصورة صادمة له عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتظهلر الصورة "أبو النجا" علي سرير مع شخص شبه عاري وهو الممثل ?"تامر هجرس?" ، عندما خضعا لجلسة تصوير في بدايتهما لخوض تجربة عرض الأزياء.

واعتبر البعض أن سبب نشر أبو النجا لصوره العارية هو تمهيد لإعلانه عن أنه مثلي جنسي.

من جانبه قرر أبو النجا الرد على هذا الاتهام وعلق بأنه فخور بهذه الصورة ولا يكترث لأراء واتهمات الناس، بدون أي توضيحات حول الصورة.



