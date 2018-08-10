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قطع المياه عن 10 مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة

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وكالات : حنان حمدتو

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المنشية الجديدة

الاسكان الصناعى

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه سيتم قطع المياه عن 10 مناطق لمدة 12 ساعة تبدأ من ابتداءً من الساعة 6 مساء الجمعة 10 أغسطس، وحتى الساعة 6 صباح السبت 11 أغسطس .

وقالت الشركة إن المناطق العشرة هي: "مدينتي السعادة والتعاون – أرض نوبار – المنشية الجديدة – منشية عبدالمنعم رياض – الإسكان الصناعي – كريستال عصفور – شبرا البلد – شبرا المحطة – دمنهور شبرا – الفرنوانى – الشرقاوية"، بجانب ضعف المياه بمنطقتى بيجام وعزبة عثمان.

وأوضحت الشركة أن سبب الانقطاع هو أعمال تحويل مسار خط المياه قطر 600 مم، من داخل وخارج محطة مياه شبرا الخيمة، لتحسين الخدمة.

وأهابت الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.



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