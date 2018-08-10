نصيحة "القرموطي" لـ"حلا" بعد خلعها الحجاب

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النهار

الحجاب

جابر القرموطى

حلا شيحة

علق الإعلامي جابر القرموطي، على عودة الفنانة حلا شيحة للتمثيل وخلعها الحجاب، قائلا: "الفنانة شوية بتشتغل واعظة دينية وتقولك التمثيل حرام وبعد كده تعود للتمثيل وتخلع الحجاب".

وأضاف "القرموطي" خلال برنامجه "مانشت القرموطي" المذاع على فضائية "النهار": "هو كل اللى يبطل التمثيل يقول التمثيل حرام ولما يرجع تانى عادى".

وتابع مخاطبا شيحة: "عودتك للتمثيل أمر شخصي وخلعك الحجاب أيضًا أمر شخصي، بس بلاش نقول على الفن حرام لما نكون محجبين ونرجع نقول عليه حلال لما نخلع الحجاب".

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