نصيحة "القرموطي" لـ"حلا" بعد خلعها الحجاب

إيمان هاني
علق الإعلامي جابر القرموطي، على عودة الفنانة حلا شيحة للتمثيل وخلعها الحجاب، قائلا: "الفنانة شوية بتشتغل واعظة دينية وتقولك التمثيل حرام وبعد كده تعود للتمثيل وتخلع الحجاب".
وأضاف "القرموطي" خلال برنامجه "مانشت القرموطي" المذاع على فضائية "النهار": "هو كل اللى يبطل التمثيل يقول التمثيل حرام ولما يرجع تانى عادى".
وتابع مخاطبا شيحة: "عودتك للتمثيل أمر شخصي وخلعك الحجاب أيضًا أمر شخصي، بس بلاش نقول على الفن حرام لما نكون محجبين ونرجع نقول عليه حلال لما نخلع الحجاب".
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