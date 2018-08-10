» محمد جبريل: غزة تُقصف والدور على "العرب"

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العرب

محمد جبريل

هاجم القارئ الشيخ محمد جبريل العرب، بسبب القصف المستمر من الكيان الصهيوني على غزة، قائلاً، "كأنكم لا يعينكم".

وتابع خلال تدوينة له علي حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر"، "غزة تحت القصف، والعرب كأن الأمر لا يعنيهم وفى وادٍ آخر مع أن الدور عليهم".

وأضاف جبريل، "العاقل من اتعظ بغيره، وليس لهم إلا أنت الله يا واحد يا قهار، فاللهم يا من لا يهزم جنده ولا يغلب أمره كن لهم مؤيدا وظهيرا ونصيرا".

واختتم تدوينته بقوله، "حسبنا الله ونعم الوكيل".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة "جبريل" حيث وجه محمد بن علي رسالة إلي جبريل قائلًا، "فين دوركم يا ائمه فيما نحن فيه".

فيما رد آخر بقوله، "الكل مشتت كما ترى ومكبلون، وكل واحد يشترى آخرته ويتق الله ما استطاع، ولا حول ولا قوة إلا بالله".




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