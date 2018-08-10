فتح باب التنسيق للدبلومات الفنية الاثنين القادم

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وكالات : حنان حمدتو

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أعلنت وزارة التعليم العالى، عن فتح باب التسجيل للطلاب الناجحين في امتحانات الشهادات الفنية بالدور الأول لعام 2018، بدءا من الإثنين المقبل وحتى يوم الأحد 19 أغسطس.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن الحد الأدنى لدبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ونظائرها والتي تضم دبلومات (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق) بنسبة 60 % فأكثر.

أما الحد الأدنى لدبلوم المدارس الثانوية الفنية لمساعدي الخدمات الصحية 75% فأكثر، ودبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها جاء بنسبة 60% فأكثر.

وجاء دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية – الصناعية – السياحة والفنادق – الخدمه الاجتماعية ) دبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي بنسبة 60% فأكثر، وبلغ الحد الأدنى لدبلوم المدارس المتقدمة (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق) نظام الخمس سنوات 75%.

فيما جاء الحد الأدنى لدبلوم السالزيان الدون بوسكو – دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل – مركز التكنولوجيا المتميز، 60%، ودبلوم المعاهد الفنية للتمريض ( شعبة تمريض) التابعة للجامعات 75% فأكثر.



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