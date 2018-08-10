استقبال 1150 حاجًّا ترانزيت بمطار القاهرة

10 أغسطس 2018 - 12:15 م

أكدت مصادر بمطار القاهرة الدولي، أن الصالة الموسمية بالمطار المخصصة لنقل الحجاج، ستستقبل على مدار اليوم 1150 حاجًّا من رحلات الترانزيت، في طرقهم إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج.

وأوضحت المصادر، أن هؤلاء الحجاج قادمون على رحلات ترانزيت من ميلانو ولاجوس وباريس وأمستردام وتونس ولندن وأكرا وكوبنهاجن، للسفر إلى جدة أو المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية.

الجدير بالذكر أن شركة مصر للطيران تقوم بتفويج الحجاج المصريين وحجاج رحلات الترانزيت من الصالة الموسمية بمطار القاهرة، في ظل استعدادات متميزة لتيسير وصولهم ومغادرتهم.