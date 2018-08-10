قرار وزاري بتعيين جيهان صالح في هذا المنصب

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جيهان صالح

عميد كلية النقل الدولي واللوجيستيات

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعيين الدكتورة جيهان ممدوح محمد صالح، مستشارًا اقتصاديًا له.

وكانت تشغل الدكتورة جيهان صالح، منصب عميد كلية النقل الدولى واللوجيستيات منذ عام 2013 بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى في الإسكندرية.

الدكتورة جيهان صالح، حاصلة على بكالوريوس الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بمصر والماجستير والدكتوراه فى الاقتصاد من شيكاغو في أمريكا، وشغلت العديد من المهام على صعيد العمل العام، كعضو لمجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية لمدة ثلاثة أعوام، فضلًا عن عملها في العديد من المؤسسات الاقتصادية الدولية والجامعات الأمريكية، كما ساهمت مع مجموعة من الاقتصاديين الذين تطوعوا لإعداد منهج عمل وخطة طريق بما يمكن تسميته بالدستور الاقتصادى.


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