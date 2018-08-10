ضبط 500 كيلو لحوم وأغذية فاسدة قبل عيد الأضحى

شنَّت مديرية الصحة بالتعاون والتنسيق مع الطب الوقائي في محافظة القليوبية، حملة مكبرة في مدينة "ببنها والقناطر وشبين القناطر"، قبل حلول عيد الأضحي بغرض حماية المواطنين من الغش وجشع التجار ومعدومي الضمير وللحفاظ على الصحة العامة.

وأسفرت الحملة، عن ضبط 500 كجم من اللحوم الفاسدة والأغذية المختلفة.

كما أسفرت الحملة عن غلق 2 ثلاجة لحفظ وتجهيز اللحوم لوجود خطر داهم على الصحة العامة، وسحب 19 عينة من اللحوم ومنتجاتها وإرسالها إلي المعامل المركزية بالقليوبية لتحليلها والتأكد من صلاحيتها، بالإضافة إلي تحرير 7 محاضر للقرار 96 الخاص باشتراطات النظافة الصحية، وتحرير (16) محضرًا لوجود عمال بتداول الأغذية لا يحملون شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية.