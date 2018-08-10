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نجل زعيم الجهاديين: داعش موجودة في القرآن

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داعش

القران

حذيفة عزام

زعيم الجهاديين

شوهوا الإسلام

قال حذيفة عزام نجل زعيم الجهاديين عبد الله عزام إن أوصاف داعش موجودة في القرآن، وأنهم ألد الخصام، وشوهوا الإسلام.

وأضاف "عزام"، في عدة تدوينات علي حسابه علي "تويتر"، أن داعش وصفت في كتاب الله ، مستدلاً بالآيات الكريمة من سورة البقرة:

"ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام.. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد.. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد".

وأوضح عزام أن بعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ظلت معانيها ومغازيها ومراميها بعيدة عن أفهامنا حتى جاءت داعش وفسرتها لنا تفسيرًا جليًا جعلتنا نحيط بمعانيها وندرك مراميها.

وأشار إلى أنه حينما يري أفعال داعش فإن ذلك يضيء في ذهني النص القرآني وكأنه يتنزل الساعة والحديث النبوي وكأن رسول الله يلقيه في سمعي وروعي.

كما أكد في تدويناته أنه لم يوجد أحد خدم خصوم الإسلام كما فعلت داعش وأخواتها ولا وأد قضايا المسلمين وأضر بها كما فعلت مافيا داعش القابضة ، قاتلهم الله حيث يمموا وجوههم وغضب عليهم حيث حلوا وأنزل بهم مقته أينما نزلوا.


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