حبس المتهمين بتصوير ربة منزل عارية وتهديدها في القليوبية

أمر رئيس نيابة طوخ بحبس عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيق بتهمة تصوير ربة منزل وتهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعود الواقعة عندما تلقى المقدم أحمد سامى رئيس مباحث مركز طوخ، بلاغا من ربة منزل تتهم فيه عاطلين بتصويرها وتهديدها بنشر صورها على الفيس بوك .

وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين "خ .م" 26 سنة، و"م ط" 23 سنة ، بتصوير المجنى عليها دون علمها وهدداها بنشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعى وطلبا منها مبلغا من المال مقابل عدم نشر هذه الصور .

وفى أحد الأكمنة تمكنت أجهزة الأمن من ضبطهما، وتحريز تليفون محمول بحوزتهما عليه الصور.

تحرر محضر بالواقعة، وبالعرض علي النيابة أصدرت قرارها السابق.