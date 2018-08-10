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حبس سائق اغتصب فتاة معاقة ذهنيًا

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أمر رئيس نيابة قليوب بحبس سائق 4 أيام علي ذمة التحقيق لاتهامه باغتصاب فتاة معاقة ذهنيا حتى حملت منه سفاحا.

كان المقدم أحمد كمال أبو العز رئيس مباحث مركز قليوب تلقى بلاغا يفيد قيام المدعو "ك ع" 20 سنة، سائق توك توك بالتعدى الجنسى على فتاة معاقة ذهنيًا، تم إخطار اللواء رضا طبلية مدير الأمن فتم تشكيل فريق بحث قادة اللواء علاء فاروق مدير المباحث.

وتوصلت التحريات إلى أنه بعد وفاة والدة المجنى عليها قام والدها بالزواج من أخرى وحينما توفى تركها مع زوجته ونجلها المتهم واستغل المتهم مرضها وإقامتها معهم بمسكن واحد وتعدى عليها جنسيا أكثر من مرة حتى حملت سفاحًا.

وبسؤال الفتاة أكدت الواقعة وباستدعاء والدة المتهم اعترفت على نجلها وقالت إنها حينما علمت بالأمر طلبت منه أن يتزوجها لكنه رفض.

وفى أحد الأكمنة تم ضبط المتهم، تحرر محضر بالواقعة، وبالعرض علي النيابة أصدرت قرارها السابق.



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