البشير مرشحًا للرئاسة 2020

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البشير مرشحا للرئاسة 2020
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عبد القادر وحيد- متابعات

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صحيفة: ترامب يعتزم الترشح للرئاسة في 2020

عمر البشير

الحزب الحاكم

المؤتمر الوطني

مرشح الرئاسة

2020

أعلن حزب المؤتمر الوطني الحزب الحاكم في السودان، ترشح الرئيس عمر البشير في انتخابات الرئاسة  2020 .

واعتمد مجلس شورى حزب المؤتمر الوطنى الحاكم بالسودان بالإجماع، فى دورة انعقاده السادسة، أمس الخميس، مقترح تعديل النظام الأساسى وترشيح الرئيس السودانى عمر البشير، فى انتخابات عام 2020 كرئيس الحزب لرئاسة الجمهورية.

من جانبه قال عمر البشير، فى كلمته خلال الاجتماع ، "نعم نحن جزء من حكومة الوفاق الوطنى ولكن المسئولية الأساسية تقع على عاتق حزب المؤتمر الوطنى ، وكل القضايا التي تواجه البلاد هى مسئولية الحزب، ويجب أن نتحدث بشفافية وصدق".

وأضاف أن جلسات الشورى ستكون بداية نفير جماعى لإخراج الاقتصاد من أزماته بصورة فورية، وأن الجلسة الثانية اليوم، الجمعة، ستخصص لمناقشة الوضع الاقتصادى، لافتًا إلي أن السودان يتمتع بالأمن، فى حين تتساقط الدول من حوله وتنهار، ولذلك السودان صار قبلة لكل من يريد الأمن.

وأوضح أن السلام فى دارفور صار واقعًا، وكل المنظمات والأمم المتحدة سلمت بأن دارفور آمنة، لذلك وافقوا على تخفيض قوات "يوناميد" والآن لا يوجد تمرد فى دارفور.


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