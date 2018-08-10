محمد الخرو
يقدم موقع "المصريون" خدمة لقرائه الكرام لرصد أسعار الذهب بالأسواق.
وارتفعت أسعار الذهب اليوم في الأسواق، حيث بلغ سعر عيار 21 نحو 605 جنيهات في السوق المحلية.
ونستعرض فيما يلي أسعار بيع أعيرة الذهب:
وأصبحت أسعار الذهب كالتالى:
عيار 18 : 519 جنيهًا
عيار 21 : 605 جنيهات
عيار 24 : 629 جنيهًا
الجنيه الذهب : 4844 جنيهًا
الأوقية: 1200 دولار
أسعار الذهب في مصر شهدت اضطرابات كثيرة على مدار الشهر الماضي وذلك بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق فيها نتيجة تحرك سعر أوقية الذهب بشكل كبير مع زيادة حدة التوترات التجارية بين أمريكا والصين.
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