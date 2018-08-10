استبدال اسم صحابي باسم شهيد على مدرسة يثير الجدل

أثير الجدل بين الحضور في المجلس التنفيذي بمحافظة القليوبية أمس، الخميس، بسبب طلب أسرة الشهيد محمود عبد العظيم شهيد الشرطة، علي مدرسة عبدالرحمن ابن عوف الإعدادية بكفر فرسيس مركز بنها، تخليدًا لذكراه والصادر بشأنه قرار وزارة الداخلية رقم 24 لسنة 2018، باحتسابه وفاته ضمن حالات الاستشهاد وموافقة إدارة بنها التعليمية علي إطلاق اسم الشهيد علي المدرسة واستبدال اسم الصحابي عبدالرحمن ابن عوف.

وقد تم عرض المذكرة علي المجلس التنفيذي بالمحافظة بجلسة 23 /5 /2018 وقرر المجلس وقتها عدم الموافقة علي استبدال اسم المدرسة، واختيار أحد الشوارع لإطلاق اسم الشهيد عليه بدلًا من المدرسة.

وأكدت المذكرة الواردة من الوحدة المحلية ببنها في 7 /6 /2018، المتضمنة تعليمات المحافظ بتغير اسم مدرسة عبدالرحمن ابن عوف إلي اسم الشهيد محمود عبدالعظيم وانتهت إلي الإحالة إلي الشئون القانونية بالمحافظة وتم الرد علي الوحدة بسابقة عدم موافقة المجلس التنفيذي علي ذلك.

وقد ورد كتاب رعاية أسر الشهداء بالمحافظة رقم 1+75 بتاريخ 12/7/2018، وكتاب الادارة العامة للعلاقات الإنسانية ورعاية أسر الشهداء ومصابي الشرطة بوزارة الداخلية في 30/6/2018، الموجه للسكرتير العام بالمحافظة بطلب الموافقة علي تغيير أختام المدرسة باسم الشهيد .

وقد تم مناقشة هذا القرار والذي أثار الجدل بين مؤيد ومعارض داخل المجلس والذي أكد أحد المسئولين أن هناك تعليمات بعدم استبدال اسم الشخصيات الدينية والعامة بأسماء أخرى كما حدث من قبل بطلب استبدال اسم الشيخ محمد متولي الشعراوي من علي أحد المدارس والذي انتهي بالرفض .

وأكد المحافظ أن أسرة الشهيد رفضت إطلاق اسمه علي أحد شوارع القرية وإطلاق اسمه علي المدرسة رغم أن اسم المدرسة عبدالرحمن ابن عوف وهو أحد العشر المبشرين بالجنة، وهي المدرسة الوحيدة الموجودة في القرية .

وجاء رفض بعض الحضور بأنه لا يجوز استبدال اسم صحابي جليل ومن العشرة المبشرين بالجنة لما له من منزلة وواقع ديني عند المسلمين في أنحاء العالم .

فيما أبدي قبول البعض الآخر بأن للشهيد نفس منزلة الصحابي الجليل عند الله ولا توجد مشكلة في استبدال الاسم ، مما أدي إلي لجوء المحافظ للاستماع لآراء المعترضين ومحاولة إقناعهم بقبول تغير اسم الصحابي عبدالرحمن ابن عوف باسم الشهيد .

وفي النهاية لجأ المحافظ لأخذ التصويت وانتهي بالموافقة علي استبدال اسم المدرسة من عبدالرحمن ابن عوف الي مدرسة الشهيد محمود عبدالعظيم .