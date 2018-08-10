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بروتوكول تعاون بين "الإنتاج الحربي" ونقابة المحامين

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بوتوكول تعاون بين الانتاج الحربىو نقابة المحاميين
بوتوكول تعاون بين الانتاج الحربىو نقابة المحاميين

وكالات : حنان حمدتو

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نقابة المحامين

سامح عاشور

بروتوكول

وزارة الانتجا الحربى

سعيد العطار

التقى الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وسامح عاشور، نقيب المحامين اليوم، بمقر وزارة الإنتاج الحربي، وذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين نقابة المحامين وشركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.

وأشار "العصار"، إلى أن هذا البروتوكول يهدف إلي تنفيذ المشروعات التابعة لنقابة المحامين ومنها تصميم وإنشاء ثلاثة مستشفيات ومول تجارى ومشروعات أخرى وذلك في ظل قيام الإنتاج الحربى بالمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالتعاون مع النقابات بما يسهم في تطوير البنية التحتية.

من جانبه أعرب "عاشور"، عن ثقته فى شركات الإنتاج الحربي والمشهود لها بالدقة والجودة والسرعة في تنفيذ جميع المشروعات، مثمنًا دور الوزارة في السعي الحثيث للتعاون مع كافة أجهزة الدولة والنقابات وشركات القطاع الخاص لإنجاز العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية وأنه سبق وقد قامت شركة الإنتاج الحربى للمشروعات بتنفيذ عدة مشروعات ناجحة لصالح النقابة.


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