مقترح "ساويرس" لعودة الجماهير بالدورى

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كشف رجل الأعمال نجيب ساويرس، عن خطة لكيفية عودة الجماهير إلى المدرجات مرة أخرى لتشجيع أنديتها.

وتابع "ساويرس"، خلال سؤال طرحه عليه أحد متابعيه عن رقم لشخصية داخل اتحاد الكرة أراد أن يساعدهم في خطة لدخول الجماهير، قائلًا، "يا عم يعملوا ID زى بتاع كاس العالم فى روسيا و تفتيش زى روسيا و يدخلوا الجماهير و يخلصونا!!".

واختتم ساويرس تدوينته بقوله، "سبع سنين من غير جمهور كفاية بقى " .

وكان أحد المتابعين يدعي سيد فاروق قد وجة سؤالًا لـ"ساويرس" قائلًا، " متعرفش حد بيرد علي تليفونه في اتحاد الكورة؟ انا عايز أساعدهم في موضوع الجماهير ده . "

جدير بالذكر أن اتحاد الكرة قد حدد عدد 15 ألف مشجع لحضور مباراة كرة القدم بالدوري العام موسم 2018 /2019.



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