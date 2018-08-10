"ساويرس" و"أديب" يكذبان "ميدو"

10 أغسطس 2018 - 02:27 م

كذب الإعلامي عمرو أديب، اللاعب السابق والمحلل الرياضي أحمد حسام "ميدو"، بشأن اتهامه لشركة مصر للطيران بالإهمال.

وتابع "أديب"، خلال تدوينة له علي حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر" قائلًا، "انا من اكتر الناس اللي بتسافر وبتدخل مطارات وبصراحة مفيش أسرع من ظابط الجوازات المصري والناس بتاعت الجمارك بسيطة وسهله".

وأضاف "أديب"، "وكمان مصر للطيران شركه محترمه ممكن يكون فيه ملاحظات بس مفيش شركة كاملة الأوصاف".

واختتم تدوينته بقوله، "دي مش تجربتى الشخصية بس، دي متابعتى كمان للناس اللي حواليا في السفر".

في الوقت الذي أكدت فيه رجل الأعمال نجيب ساويرس رأي "أديب" حيث رد عليه قائلًا، "بالمقارنة بدول كتيره عندك حق".

وكان "ميدو" قد فعل محضر داخلى في موظفة عاملة بالشركة الوطنية، أثناء سفرة منذ عدة أيام قال فيها، "السادة المسئولين بشركة مصر للطيران، تحية طيبة وبعد، عند وصولى لكاونتر إجراءات السفر فوجئت بالموظفة باكينام، العاملة بكاونتر رجال الأعمال، تعامل جميع الركاب معاملة سيئة جدا، ودخلت في مناقشة شديدة معها وللأسف، تعمدت عدم إلحاق حقيبتي بالرحلة التي كنت مسافر عليها، وبناء عليه تخلفت الحقيبة عن الرحلة، وقمت بإجراء محضر داخلى يثبت ذلك، أتمنى من سيادتكم إتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الموظفة".

في الوقت الذي ردت فية شركة مصر للطيران، على الشكوى بقولها، "أن ميدو تعامل مع العاملين أثناء سفره إلى الغردقة بأسلوب لا يليق بالصورة الحضارية لمكانته الرياضية كرمز رياضي، ودخل في مشادة مع موظفة الشركة على رحلة رقم MS459 المتجهة إلى الغردقة لحمله حقيبة كبيرة لا ينطبق عليها مواصفات حقيبة اليد (Hand bag )، ولا يوجد مكان لتخزينها في كابينة الطائرة مما يخالف تعليمات الأمان والسلامة للركاب والطائرة".

وتابعت الشركة، " طلب "ميدو" اصطحاب الحقيبة معه داخل كابينة الطائرة مما يخالف التعليمات المنصوص عليها بدليل عمل الإدارات العامة للمحطات، وطلبت منه موظفة الكاونتر شحن الحقيبة بمخزن الطائرة، ولكنه رفض هذا الإجراء، ووجه ألفاظًا غير لائقة لها وللعاملين بالشركة.



