الأسواني يرد على معارضيه بشأن "الحجاب ليس فرضًا"

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النقاب

فرض

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وجه الروائي علاء الأسواني رسالة إلى معارضيه بشأن تغريدة نشرها قال فيها إن الحجاب ليس من الإسلام وليس فريضة إسلامية.

وتابع متسائلًا، خلال تدوينة له علي حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر" قائلًا، "مع احترامي الكامل للمحجبات إذا كان الحجاب فرضا لماذا لم تكن هناك فتاة واحدة محجبة في المدارس والجامعات ومعظم المجتمع حتى نهاية السبعينيات؟.

وأضاف "الأسواني"، "الم يكن المصريون مسلمين آنذاك ؟ هل كان رجال الدين الإسلامي غافلين جميعا عن فرضية الحجاب ثم تذكروا فجأة؟.

واختتم تدوينته بقوله، "أنا لست ضد الحجاب ولكنى مع فضيلة التفكير".

وكان الأسواني قد نشر تدوينة هاجم فيها الحجاب والنقاب، قائلًا، "النقاب او البرقع لا علاقة له بالإسلام، فعلكم الرجوع الي رأى الإمام محمد عبده في النقاب، مضيفًا، "النقاب عادة بدوية انتشرت في مصر المتحضرة نتيجة لتلوث العقل المصري بالفكر الوهابي انا مع منع النقاب في المجتمع".

وواصل هجومه علي الحجاب قائلًا، "من حق المرأة ان ترتدى الحجاب أو لا ترتديه، فالحجاب ليس فرضا في الإسلام".


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