» قرار اقتصادي أمريكي ضد تركيا

10 أغسطس 2018 - 03:39 م

أصد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرا بمضاعفة رسوم الصلب والألومنيوم على تركيا، مؤكدًا أن العلاقة بين البلدين حاليا ليست جيدة.

وقال ترامب فى تدوينة عبر صفحته الرسمية على "تويتر": "لقد سمحت للتو بمضاعفة رسوم الصلب والألومنيوم على تركيا، فى حين تنزلق عملتهم، الليرة التركية، متراجعة بسرعة مقابل دولارنا القوى جدا، ستصبح رسوم الألومنيوم على تركيا 20% ورسوم الصلب 50%"، مضيفا :"علاقاتنا مع تركيا ليست جيده فى هذا الوقت".

وفي تعليقه على تراجع الليرة التركية أمام الدولار، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستنتصر في الحرب الاقتصادية.

وأكد أردوغان، في كلمة ألقاها، عقب خروجه من صلاة الجمعة في مسجد بولاية بايبورت، شمال شرقي البلاد، أن بلاده تدرك جميع المؤامرات التي تحاك ضد بلاده، مضيفا: "سننتصر في الحرب الاقتصادية".

يشار أن الليرة التركية، شهدت تراجعا في الفترة الأخيرة، وسجلت 5.90 أمام الدولار في تداولات اليوم. -