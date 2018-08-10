«الأسواني» يستعين بعد الناصر لإثبات معارضته للحجاب

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ناصر

اسعتان الروائي علاء الأسواني بفيديو للرئيس السابق جمال عبد الناصر، تحدث فيه بشأن حوار دار بينه وبين مرشد جماعة الإخوان بشأن طلب المرشد له بجعل الحجاب فريضة في المجتمع المصري، قبل أن يرد ناصر بطلب أن "يفرضه علي بنته قبل أن يريد ان يفرضه علي 10 ملايين امرأة.

وتابع خلال تدوينة له علي حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر" قائلًا، "أكبر دليل على أن الحجاب كان فكرة غريبة على المجتمع المصري خطاب لعبد الناصر عام 1958".

وأضاف، "مع احترامي الكامل للمحجبات أرجو من الجميع مشاهدة الفيديو والتفكير قليلاً، فهل كان ملايين المصريين من متابعي الخطاب من كفار قريش؟! أم أنهم كانوا مسلمين في بلد الأزهر الذي لم يقل آنذاك بأن الحجاب فرض؟".

يذكر أن الأسواني، قد دخل في معارضة لبس المرأة المسلمة الحجاب أثر الأزمة التي شوهدت بعدما قررت الفنانة حلا شيحة خلع الحجاب والعودة الي التمثيل بعد 12 عامًا من الالتزام.

في الوقت الذي نشر فية الأسواني عدة تغريدات حول الحجاب قال فيها، " النقاب أو البرقع لا علاقة له بالإسلام. راجع رأى الإمام محمد عبده في النقاب .النقاب عادة بدوية انتشرت في مصر المتحضرة نتيجة تلوث العقل المصري بالفكر الوهابي المدعوم بأموال النفط. أنا مع منع النقاب في المجتمع . من حق المرأة ان ترتدى الحجاب أو لا ترتديه.الحجاب ليس فرضًا في الإسلام".


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