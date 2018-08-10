  • الجمعة 10 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر04:51 م
بحث متقدم
الحضري

اعتزال «الحضري» يضع اتحاد الكرة في ورطة

إخلاء 60 مؤسسة في كندا بعد تهديد إرهابي

مصرع وإصابة 18 في حادث إطلاق نار بكندا

وزير المالية

بمناسيد العيد.. "المالية" تفاجئ العاملين بالدولة

حريق قطار بمحطة مصر

السيطرة على حريق في «جرار» قطار بالمنيا

الاسواني

«الأسواني» يستعين بعد الناصر لإثبات معارضته للحجاب

ديمتري مدفيديف

روسيا: أمريكا تعلن الحرب وسنرد بالوسائل المتاحة

امرأة تشعل تمردا داخل الجيش الإسرائيلي

امرأة تشعل تمردا داخل الجيش الإسرائيلي

طارق عامر

محافظ البنك المركزي يكشف سرًا بـ20 مليار دولار

ساويرس

مقترح "ساويرس" لعودة الجماهير بالدورى

البشير مرشحا للرئاسة 2020

البشير مرشحًا للرئاسة 2020

في الدقهلية

السجن 10 سنوات لرئيس كنترول مدرسة زور نتيجة طالب إعدادي

قضايا وحوادث

السجن
صورة أرشيفية

مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

براءة متهمين بأحداث عنف كرداسة

#

مقتل وإصابة 20 شخصًا في إطلاق نار داخل مدرسة

#

فرمانات أخته تفسد حياتنا!

#

بالفيديو.. أفغانية تتظاهر بأنها شاب لأكثر من 10 سنوات

الدقهلية

السجن 10 سنوات

محكمة جنايات المنصورة

مدير كنترول

تزوير امتحان

قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات المنصورة، أمس الخميس، بالسجن 10 سنوات غيابيًا على رئيس كنترول مدرسة المنصورة للتعليم الأساسي بنين، في العام الدراسي 2015-2016، بتهمة التلاعب والتزوير في كراسة امتحانات طالب بالصف الأول الإعدادي وذلك في الجناية رقم 2018/641 كلي جنايات المنصورة.

وكانت ولية أمر طالب "مصطفى. أ. م"، المقيد بالصف الأول الإعدادي بمدرسة المنصورة للتعليم الأساسي التابعة لإدارة شرق المنصورة التعليمية بالدقهلية، في العام الدراسي 2015-2016 أقامت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري اتهمت إدارة المدرسة بتزوير أوراق إجابات ابنها لوجود خلافات بينها وبين إدارة المدرسة.

وأثبت تقرير خبراء مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل، الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بالمنصورة، المنتدب بموجب الحكم التمهيدي الصادر من المحكة أنه بالنسبة لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2015/2016 فإن نجل المدعية هو المحرر لبيانته الثابتة بالغلاف الخارجي الثابت بكراسة إجابة اللغة العربية وكذلك الإجابات الثابتة بكراسة الإجابة، وبالنسبة لمادة العلوم فإن نجل المدعية هو المحرر فقط لبياناته بالغلاف الخارجي بينما لم يحرر الإجابات الثابتة بكراسة الإجابة، وكذا الأمر بالنسبة لمادتي اللغة الإنجليزية والرياضيات فإن نجل المدعية لم يحرر الإجابات بكراسة الإجابة.

وكشف التقرير عن وجود تعديلات بدرجات التعبير والنصوص والقواعد من 6- 10 -10 على الترتيب إلى "3-7-7" وكذلك وجود محو وتعديل إجمالي درجات المادة من 39 درجة إلى 30 درجة، وكذلك تعديل اللغة الإنجليزية من 20 إلى 10 درجات، وكذلك العلوم من 18 درجة إلى 13 درجة، كما أن نجل المدعية ليس هو المحرر للإجابات الثابتة بورقة امتحانات مادة الرياضيات "جبر وهندسة" وأثبت حكم المحكمة التزوير والتلاعب في نتيجة الطالب نكاية في والدته المدرسة بنفس المدرسة لوجود خلافات مع إداريتها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا هاجموا مبادرة السفير معصوم مرزوق ؟

جمال سلطان

السيرة الذاتية لسياف عربي!

محمود سلطان

ماذا إذا توقفت "الورقية"؟!

فراج إسماعيل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (4)

عبد العزيز محمد قاسم

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي

(مواصفات التعليم الذى تحلم به بلادى)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» زلزال ينهي حياة 321 شخصًا
» رسميًا.. مدرب آرسنال يحسم مصير «النني»
» قطار وتوك توك يتسببان في مصرع طفل وبتر ساق شقيقه
» قرار اقتصادي أمريكي ضد تركيا
» السجن 10 سنوات لرئيس كنترول مدرسة زور نتيجة طالب إعدادي
» إعدام أمريكي اغتصب وقتل طفلة
» ضبط 1970 صاروخ ألعاب نارية داخل مكتبة في القليوبية
» امرأة تشعل تمردا داخل الجيش الإسرائيلي
» دراسة تكشف عن "سم" يحطم العيون
» «الإفتاء» تستطلع هلال "ذو الحجة"
» لاعب أسكتلندي يخوض مباراة وبقدمه سوار سجين

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • مغرب

    06:48 م

  • فجر

    03:51

  • شروق

    05:22

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:48

  • عشاء

    20:18

من الى
محمد حسين يعقوب
مصنع مخدرات
د. محمد عمارة
قطار
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال