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بعد فرضها عقوبات اقتصادية جديدة

روسيا: أمريكا تعلن الحرب وسنرد بالوسائل المتاحة

عرب وعالم

ديمتري مدفيديف
ديمتري مدفيديف

وكالات ـ محمد عبدالرحمن

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روسيا

اقتصاد

حرب

عقوبات

اعتبرت روسيا أن العقوبات الاقتصادي التي تنتوي الولايات المتحدة فرضها على موسكو بمثابة "الحرب"، مؤكدة أنها سترد بكل الوسائل المتاحة على واشنطن

وقال رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف، اليوم الجمعة، "إذا تلت ذلك (الدفعة الأولى من العقوبات) أمور مثل حظر أنشطة هذا المصرف أو ذاك أو استخدام هذه العملة أو تلك، فيجب تسمية الأمور بوضوح: إنه إعلان حرب اقتصادية".

وأضاف رئيس الوزراء الروسي "بالتالي يجب أن نرد بتأكيد هذه الحرب، عبر وسائل اقتصادية وسياسية، وإذا لزم الأمر عبر وسائل أخرى، وعلى أصدقائنا الأمريكيين أن يفهموا ذلك"، وفق تعبيره.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت، أمس الخميس، عن عقوبات اقتصادية جديدة تستهدف روسيا في قضية تسميم العميل الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال بغاز الأعصاب في بريطانيا، وتحدثت عن احتمال فرض "دفعة ثانية من العقوبات المشددة في المستقبل".

وندد الكرملين بإعلان الدفعة الأولى من العقوبات الأمريكية التي ستشمل صادرات بعض المنتجات التكنولوجية، معتبرا أنها "غير مقبولة وغير شرعية" ووعد بالرد.

والدفعة الثانية التي وصفها مسؤول أمريكي بأنها "مشددة" من قبل، يمكن أن تصل إلى حد منع شركات طيران روسية من استخدام المطارات الأمريكية، أو حتى تعليق العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وتخضع روسيا لعقوبات غربية تم تشديدها منذ قيامها بضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية في العام 2014. كما ساهم تراجع أسعار المحروقات في تسجيلها إنكماشا استمر لسنتين وخرجت منه في نهاية 2016.


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